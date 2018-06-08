Технополис Минобороны под Анапой будет создавать оружие за три года

Военный технополис «Эра», который строит Министерство обороны России под Анапой, сможет создавать новое оружие в кратчайшие сроки — до трех лет вместо десяти лет, которые закладываются сейчас для сложных образцов.

Об этом сообщил начальник технополиса полковник Федор Дедус.

«Эра» совместит функции научной и образовательной организации, а также опытного производства и тестового полигона. Объединение всех этапов создания образцов вооружения в одном месте позволит создавать прототипы в кратчайшие сроки.

По словам полковника, на данный момент простые образцы создаются в сроки до пяти лет, а сложные — до десяти лет. При этом эффективность разрабатываемых изделий снижается из-за того, что за такие сроки происходят изменения в сфере IT-технологий.

Технополис площадью в 17 га строится на морском побережье Краснодарского края недалеко от Анапы. В нем будет научная зона для исследований и жилая. Предположительно, в нем будет развернуто около 2 тыс. специализированных рабочих мест. Исследовательские работы планируется начать уже к началу 2019 года, а полностью строительство завершится в 2020 году, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», руководить военным инновационным технополисом Министерства обороны будет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Проект 23 февраля презентовали Владимиру Путину. В технополисе откроют школу-лагерь для одаренных детей.

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