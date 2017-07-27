Тимашевский район стал первым в крае по количеству собранного зерна

В целом на Кубани превзошли результаты прошлого года: на складах уже находятся 10 млн т зерна.

Высокую урожайность отмечают практически во всех районах края. Например, в Белореченском в этом году собрали больше и пшеницы, и ячменя, и овса.

«Во время уборки в отдельные дни у нас на полях работало до 60 высокопроизводительных комбайнов. Они убирали за сутки от 1 тыс. 250 до 1 тыс. 300 га», — рассказал начальник управления сельского хозяйства Белореченского района Александр Яценко

На данный момент по количеству собранного урожая в крае лидирует Тимашевский район. Там собирают более 70 ц с га. На втором месте — Каневской и Приморско-Ахтарский районы. Замыкает тройку лидеров Брюховецкий район.

Но за оставшиеся несколько дней цифры могут поменяться, и тогда лидерами станут другие участники уборочной кампании.

Тимашевский район — 71,6 ц/га Каневской район — 69,1 ц/га

Приморско-Ахтарский район — 69,7 ц/га

Брюховецкий район — 68,9 ц/га

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