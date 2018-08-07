Тимашевских гандболистов на турнире в Дании назвали самой перспективной командой

07 августа в 17:22

Звание присудили юным спортсменам на прошедшем международном молодежном фестивале гандбола Generation Handball.

В турнире приняли участие команды гандболистов из 150 стран, Россию представляли две команды: девочки из тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп» и мальчики из тимашевской ДЮСШ.

По итогам соревнований тимашевских гандболистов наградили кубком фестиваля как самую перспективную команду в своей возрастной категории.

Путевку на международный съезд гандбола команда заработала в 2017 году на детском фестивале, проходившем в Тольятти. Вместе с кубком за второе место тимашевцы получили сертификат на 20 тыс. евро для поездки на турнир в Данию, сообщает пресс-служба администрации Тимашевского района.

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