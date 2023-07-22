Тиньков назвал российских миллиардеров с антивоенной позицией

Многие российские миллиардеры, в том числе основатель сети “Магнит” Сергей Галицкий и основатель «Еврохимы» Андрей Мельниченко против войны в Украине, но боятся говорить открыто. Об этом в эфире «Дождя» рассказал бизнесмен и бывший владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков.

«Я был уверен, что за мной последуют многие. Потому что в частных беседах Мельниченко, Галицкий, партнеры Абрамовича и другие — все они говорили одно и то же, но публично я говорил один, и все они боялись», — рассказывает Тиньков.

Бизнесмен особо выделял разговоры с Галицким, который несколько раз хотел публично поддержать позицию Тинькова, но не решался.

«Я был один. Я не жалею, мне их просто жалко. Они все трусы. Потому что, конечно, они все ненавидят Путина. Конечно, они против войны. Но они просто боятся, мне их жалко», — заключил Тиньков.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. Имя основателя Тинькофф Банка исчезло из санкционного списка, опубликованного на сайте Минфина страны.