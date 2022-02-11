Титанозавр остается размером с два автобуса, найденных в Пиренеях

Кости динозавров, обнаруженные при раскопках в каталонских Пиренеях 68 лет назад, идентифицированы современными учеными, пишет burumbon.ru. Оказалось, что они принадлежали ранее неизвестному виду крупных динозавров. Всего с 1954 года было обнаружено 53 элемента останков древней рептилии.

Обнаруженный скелет оказался одним из самых полных из когда-либо обнаруженных в Европе. Он также принадлежал аномально крупному травоядному. Кроме того, динозавр был уже в преклонном возрасте, что довольно необычно, поскольку исследователи склонны находить древние кости у молодых экземпляров.