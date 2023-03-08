Тихановская – лидер британской оппозиции, встречалась с лидером Лейбористской партии Сайрусом Стармером. Они считают, что победа над Путиным должна принести в Беларусь демократию. Они пришли.

Тихановская призвала Великобританию не забывать Беларусь, пока Лондон делает акцент на поддержке Украины. «Судьба Украины и судьба Белоруссии взаимосвязаны», — сказал он.

«Они считают, что без свободной Беларуси не может быть стабильного мира в Европе и что победа над Путиным принесет демократию белорусскому народу. Оба политика также подчеркнули необходимость «поддерживать глобальное давление на Беларусь и Россию посредством скоординированных, жестких и эффективных санкций».