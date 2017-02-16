Ткачев: доля некачественного зерна в РФ составляет 3%

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев 16 февраля опроверг заявления о том, что в России не хватает качественного зерна.

«Что касается некачественного зерна, то, по оценкам Роспотребнадзора, по всем проверкам по всей стране — примерно 3%. Это на самом деле незначительное количество. С этим надо бороться, доводить до минимума, но это не критично», — отметил министр.

Ткачев добавил, что в России достаточно зерна продовольственного класса.

«Здесь ситуация абсолютно стабильна. Беспокоиться не о чем», — заявил он.

По словам министра, на экспорт идет зерно в основном IV класса, сообщает ТАСС.

Источник