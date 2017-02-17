Ткачев назвал делом принципа замещение молока из Беларуси

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев 17 февраля на съезде Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов призвал фермеров заместить импорт молока из Беларуси.

По его словам, Беларусь является основным поставщиком молока в Россию и зарабатывает на его экспорте в РФ более 3 млрд долларов.

«Дефицит молока у нас в стране — порядка 7 млн т, и это молоко мы завозим из Беларуси, немного из других стран — но в основном белорусское молоко. Это главный поставщик на российский рынок. Я считаю, что свою проблему молока они решили еще пять лет назад, накормили собственный народ, 15 млн человек. И практически такое же количество поставляют на российский рынок», — отметил министр.

Он подчеркнул, что «это дело принципа — это наши доходы, наши рабочие места, налоги». Он призвал взяться за решение продовольственной проблемы в стране и предложил фермерам возглавить этот процесс, сообщает РИА «Новости».

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