Ткачев выступил за продление санкций на десять лет

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в марте сообщил, как возможное снятие санкций отразится на отрасли.

По его словам, после отмены санкций на российский рынок хлынет часть импорта, поэтому российское сельское хозяйство должно противостоять конкуренции не запретительными мерами, а невысокой стоимость и качеством продукции.

На вопрос, надо ли еще два-три года подержать санкции, Ткачев ответил, для отрасли и десять лет было бы хорошо.

Он пояснил, что «заниматься сельским хозяйством стало выгодно и интересно, и это говорит о трендах».

«Мы нацелены на разворот в аграрной политике государства от импорта к экспорту. Россия может не только торговать нефтью, но и стать ведущей мировой аграрной державой, это открывает большие возможности для экономики в целом», — цитирует Ткачева Forbes.

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