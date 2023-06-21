Токаев еще раз разъяснил позицию Астаны по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще раз изложил позицию Астаны по ситуации вокруг Украины.

“Я высказал свое мнение по этому очень сложному вопросу. Объяснил нашу позицию. Во-первых, мы должны строго придерживаться Устава ООН, и вообще, конечно, поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире. Во-вторых, мы также должны поддерживать все мирные инициативы, озвученные Китаем и другими странами”, – сказал Токаев, цитируя пресс-службу казахстанского лидера. Он выразил надежду, что в Украине будет достигнута договоренность о прекращении огня, а в можно будет говорить об установлении прочного мира в этой части мира. «Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой вклад в достижение этой цели», — сказал Токаев.

«Также мы являемся стратегическим партнером России. Мы члены одних и тех же организаций. Поэтому наша цель — поддерживать тесные отношения с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках профильных международных организаций», — добавил Президент.