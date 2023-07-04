Токаев недоволен деятельностью ШОС

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что за более чем 20 лет существования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта под ее эгидой, пишет Total.kz.

“Преимущества ШОС – географическая связь между странами, транзитные и транспортные возможности, огромный рынок и взаимодополняемость экономик. Тем не менее следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта под эгидой ШОС. Отсутствие механизмов финансовой поддержки проекта — очевидный фактор», — сказал Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС в режиме видеоконференции.

Для решения этой проблемы Президент Казахстана предложил Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда и внести предложения по данному проекту.

“На наш взгляд, экономическая повестка Шанхайского сотрудничества Организация «Она должна быть ориентирована на такие задачи, как создание благоприятных условий для увеличения объемов взаимной торговли, снятие существующих торговых барьеров, создание совместных предприятий», — сказал президент.