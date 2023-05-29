Токаев ответил на «шутку» Лукашенко.

Казахстан не нужно вступать в союз России и Белоруссии, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Недавно Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко пригласил Казахстан вступить в Союз. Я оценил его юмор. Думаю, в этом нет необходимости, потому что есть и другие интеграционные объединения, в первую очередь Евразийский экономический союз», — сказал Токаев. Мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении ядерных испытаний. Мы по-прежнему привержены своим обязательствам в рамках этих международных документов.

Напоминаем, что ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Казахстан и другие страны постсоветского пространства быть ближе к ядерному оружию и чтобы иметь возможность ими пользоваться.Он предложил вступить в Союз Беларуси и России.