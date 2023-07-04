Токаев пригласил лидеров государств-членов ШОС на саммит в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил лидеров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на очередной саммит организации, который пройдет в Астане.

Сегодня в режиме видеоконференции председательство в организации будет передано Казахстану на саммите ШОС, который пройдет в формате «Приглашаю», — сказал Тогаев в своем выступлении на саммите.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также принимает участие во встрече лидеров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.