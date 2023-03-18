Токаев пригласил Риши Сунака в Казахстан

Сегодня, 18 марта, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Астане министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. В ходе встречи глава Казахстана пригласил премьер-министра Великобритании Риши Сунака посетить республику. Об этом сообщает пресс-служба Президента РК.

Отмечается, что в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал премьер-министру Риши Сунаку искренние приветствия и наилучшие пожелания. Он также пригласил главу британского правительства посетить страну в любое удобное для него время. Говорится, что это даст хорошую возможность обсудить ряд конкретных вопросов укрепления двусторонних отношений.

На встрече обсуждены перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Токаев отметил положительную динамику в развитии двусторонних отношений.