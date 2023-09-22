Токаев призвал США не угрожать странам Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал президента США ратифицировать протокол о Центральной Азии, свободной от ядерного оружия, во время встречи с Джозефом Байденом и лидерами стран Центральной Азии в Нью-Йорке.

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Страны, ратифицировавшие этот протокол, обязались не применять ядерное оружие против стран Центральной Азии, и не угрожать им.

По мнению Токаева, этот шаг завершает процесс институционализации безъядерного статуса региона. Это также станет важным шагом в международных усилиях по ядерному разоружению и нераспространению.

Следует отметить, что Центральная Азия — единственный регион в Северном полушарии, где ядерные арсеналы запрещены. Протокол ратифицировали Китай, Россия, Франция и Великобритания. США остаются единственной ядерной державой, подписавшей протокол, но не ратифицировавшей его.