Токаев прокомментировал ситуацию в Украине

Казог Касим- Жомарт Токаев рассказал о позиции Казахстана по ситуации в Украине, передает корреспондент МИА “Казинформ”. Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Федеративной Республике Германия. После переговоров с Федеральным канцлером Олафом Шольцем он провел пресс-конференцию для журналистов.

В своем выступлении Президент заявил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение боевых действий и мирные переговоры на основе Устава ООН. Он подчеркнул.

“Сегодня я сказал Уважаемому Канцлеру что ситуация действительно очень сложная, и он сказал, что и российская сторона, и украинская сторона готовы к переговорам. Но основа переговоров еще не определена. В этом отношении также возможно проведение переговоров”, – сказал Касым-Жомарт Токаев.