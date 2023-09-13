Токаев рассказал о своих президентских обязанностях

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев как он видит свои обязанности на посту президента страны. Об этом сообщает Tengrinews.

“Задача государственного аппарата – оказывать всестороннее содействие легальной предпринимательской деятельности в стране. Любое воспрепятствование предпринимательской деятельности с нарушением закона является государственным преступлением. Как президент я вижу свою задачу в том, чтобы превратить Казахстан в абсолютно удобную страну для ведения крупного, среднего и малого бизнеса”, – сказал Токаев на встрече с бизнесменами.

Он отметил, что сегодня более 60 процентов судебных решений направлены на защиту граждан и субъектов предпринимательства, тогда как ранее этот показатель составлял менее 15 процентов, допускать нельзя. Недостаточно ведется работа над систематическими ошибками государственного аппарата, что вынуждает предпринимателей обращаться в суд. Правительству совместно с Верховным судом и Национальной палатой предпринимателей следует тщательно проанализировать негативные ситуации в деятельности государственных органов и принять эффективные меры по их устранению”, – сказал Президент Казахстана.