«Токсичная валюта»: эксперты назвали признаки будущей глобальной дедолларизации

Доверие к американским деньгам подорвано в ходе санкционной войны.

В Высшей школе экономики назвали признаки глобальной дедолларизации — так называют процесс замещения доллара национальными валютами, активно происходящий в XXI веке. Эксперты полагают, что роль доллара в мире будет ослабевать под влиянием совокупности факторов. При этом закат эры доллара будет нескорым.

Эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ отмечают, что в среднесрочной перспективе роль американского доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, так как в странах мира ускоряется дедолларизация, мировые валютные резервы в этой валюте сокращаются, а также расширяется использование цифровых национальных валют.

В ВШЭ полагают, что прецедент с заморозкой резервов Банка России приведет к утрате доверия стран мира к доллару США. Многие страны уже отказываются от американской валюты, предпочитая альтернативы. В частности, среди таких стран Израиль, Китай, Турция, Чили и другие.

Эксперты назвали несколько признаков трансформации мировой финансовой системы.

Первое — это снижение мировых валютных резервов. Они снизились до 12,2% мирового ВВП по итогам первого квартала 2022 года. Как отмечает РБК, это минимум с 2018 года.

Второе — это перевод резервов стран в национальные валюты. Об этом говорят цифры: по данным международного валютного фонда, на валютные резервы в долларах США в 1999 году приходилось 71% всех резервов, в 2015 году — уже 66%, а в 2022 году — 58,9%. Падение может еще больше усугубиться из-за санкций против России.

«Сам процесс [дедолларизации] неостановим, и главных факторов снижения интереса к доллару два: это работающий на полную мощность «долларовый принтер» ФРС, а также часто применяемые экстерриториальные санкции в сочетании с непредсказуемостью политической линии Штатов. Потенциально это создаёт угрозу хранению долларовых резервов для многих стран, не входящих в число друзей и союзников США», — отмечал еще в 2021 году шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарев (цитата по RT).

Третий фактор — ослабление доминирования доллара на мировом рынке энергоресурсов. Всё больше стран договариваются между собой на оплату за нефть и газ в национальных валютах.

Россия — не исключение, в марте этого года Владимир Путин заявил о намерении перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны (это США, большая часть стран Евросоюза и другие страны, поддержавшие санкционный курс США и НАТО в 2022 году) в российские рубли. По словам вице-премьера Александра Новака, на оплату газа в рублях перешло большинство европейских клиентов.

В марте сообщалось, что Саудовская Аравия и Китай могут договориться об оплате поставок нефти в юанях. Как пишет The Wall Street Journal, подобный шаг может ослабить доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение Саудовской Аравии с её партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия.

Перейти на юань в качестве базисной валюты для создания механизма торговых расчетов по схеме рупия-рубль могут Индия и Россия. Весной один из источников в индийском правительстве заявлял, что страны рассматривают систему плавающего валютного курса. Индия закупает у РФ продукцию в областях обороны и ядерной энергетики, а экспортирует в Россию фармацевтические, сельскохозяйственные и другие товары.

Кроме того, сообщалось, что Евразийский экономический союз (ЕЭС, в него входит Россия) и Китай обсуждают создание единой независимой международной валюты, пишет «Лента.ру». Предполагается, что ее стоимость будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Такая валюта не будет привязана к доллару.

От внешней торговли в долларах постепенно отказывается и Китай. Соглашения о переходе на такие операции в трансграничной торговле уже подписали Япония, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины. Пекин рассчитывает превратить юань в одну из самых популярных единиц расчета и сделать его резервной мировой валютой и реальной альтернативой доллару.

Четвертый фактор — расширение использования цифровых национальных валют и платежных систем. В Китае и России созданы собственные системы передачи финансовой информации — CIPS (национальная китайская система банковских переводов) и СПФС (Система передачи финансовых сообщений). По данным на конец июня 2022 года, в российской системе состояло уже 70 иностранных участников, а всего система использовалась 389 компаниями и банками в 12 странах мира.

О планах по выпуску своих национальных цифровых валют сообщали правительства или центробанки Китая, Японии, Эквадора, Нидерландов, Казахстана и России. Например, в Китае тестируют цифровой юань — например, им можно оплатить доставку еды, такси, а также ряд других сервисов.

В России ранее было заявлено о разработке цифрового рубля — валюты, которая сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей, это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде.

Тестирование цифрового рубля начали в феврале. Тогда эксперты объяснили, что для рядового пользователя он ничем не будет отличаться от онлайн-платежей, но крипторубль нельзя будет майнить как, например, биткоин. По словам экспертов, цифровой рубль — всего лишь более удобный формат с точки зрения обслуживания банковских операций, бухгалтерского учета и он, скорее, относится к прогрессу IT, чем к экономике.

Эксперты полагают, что дедолларизация продолжится, так как доверие к доллару подорвано в ходе санкционной войны. Также оно подорвано к евро, британскому фунту, японской иене, канадскому и австралийскому долларам, швейцарскому франку — ведь коллективный Запад заморозил все эти валюты в составе международных резервов, все эти валюты стали «токсичными».

Ранее экономист спрогнозировал массовый отказ от доллара в 2022 году. Егор Клопенко уверен, что американская валюта уже в этом году потеряет этот статус, так как многие государства начали вести взаимные торговые расчеты в национальных валютах из-за неспособности США гарантировать безопасность резервов третьих стран.

Россияне уже отказываются хранить сбережения в долларах и евро. Лучшей валютой для хранения средств жители страны считают рубль — такой позиции придерживается 43% граждан. К слову, это почти в два раза больше, чем в январе 2022 года, и на 10% больше, чем в марте.