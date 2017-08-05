Толкатель ядра Александр Лесной заявил о нечестном судействе на ЧМ в Лондоне

Легкоатлет, представляющий Краснодарский край на всероссийских турнирах, объяснил этим свой невыход в финал.

Чемпион России в толкании ядра Александр Лесной, выступающий в Лондоне под нейтральным флагом, не квалифицировался в решающую стадию турнира. В своей лучшей попытке он толкнул ядро на 19,67 м и занял 26 место. При этом неделю назад на чемпионате России он показал результат 21,31 м. Квалификационный норматив для выхода в финал составлял 20,75 м.

Лесной заявил, что выполнил очень хорошую первую попытку, но судья ее не засчитал. Он пытался объясниться с судьей, но тот не стал с ним говорить.

«Я накричал на него. У меня все чисто было, никаких заступов. Он мне и третью попытку не засчитал. Судья меня морально убил сегодня», — сказал толкатель ядра.

Он отметил, что подавать протест поздно, ему надо было сразу потребовать переизмерения, сообщает ТАСС.

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