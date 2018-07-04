Топилин: гарантии повышения пенсий с 2019 года заложены в действующем законодательстве

Повышение пенсий с 2019 года в среднем на 1 тыс. рублей для действующих пенсионеров будет гарантировано уже действующими правовыми механизмами.

Пенсии будут индексироваться два раза в год, но с учетом выросших доходов Пенсионного фонда в результате повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил 4 июля глава Минтруда Максим Топилин.

«В законе, который внесло правительство, эта тема просто не затрагивается, потому что мы не меняем сейчас ничего, и остаются те нормы закона о страховых пенсиях, которые действуют в настоящее время. Там написано, что пенсии индексируются с 1 февраля на уровень инфляции, и с 1 апреля — на уровень доходов пенсионного фонда», — рассказал Топилин.

Он добавил, что сейчас все расчеты говорят о том, что индексация пенсий в 2019 году в среднем на 1 тыс. рублей возможна. По словам главы Минтруда, гарантия заключается в том, что в законодательстве это уже есть, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в среднем за год доход неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста с 2019 года увеличится примерно на 12 тыс. рублей.

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