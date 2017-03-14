Топилин: минимальная зарплата в РФ должна вырасти до 11 тыс. рублей

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин 14 марта сообщил, насколько должна вырасти минимальная зарплата.

По его словам, эта сумма должна составить 11 тыс. рублей. Министр напомнил, что зарплату ниже уровня прожиточного минимума получают сейчас около 5 млн человек, и необходимо принять окончательное решение по доведению МРОТ до уровня прожиточного минимума в течение нескольких лет.

Топилин отметил, что самые бедные люди в нашей стране — работающие, пишет «Российская газета».

Ранее об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — подчеркнула она.

По словам вице-премьера, в РФ нет такой квалификации, которая достойна уровня зарплаты в 7,5 тыс. рублей.

«Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда», — цитирует Голодец ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина 17 мая 2016 года сообщила о планах приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Глава Минтруда Максим Топилин 21 февраля отметил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно установить для каждого из регионов РФ отдельно, а не общий для всей страны.

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