Топилин назвал возвращение естественного прироста населения сверхзадачей властей

Глава Министерства труда и соцзащиты заявил об этом 29 августа.

«По большому счету, если говорить о сверхзадаче, которую надо реализовать, мы должны вернуться к естественному приросту населения», — сказал он, пояснив, что правительство решает не только проблемы, связанные с пенсионным обеспечением.

Для этого необходимо не только больше рожать, но и снижать высокую смертность среди мужчин трудоспособного возраста. И решать эту проблему, по мнению Максима Топилина, должны работодатели.

«Наша задача заключается в стимулировании работодателей, чтобы они занимались, в том числе, и сохранением здоровья на производстве, чтобы люди вели себя ответственно», — заявил министр.

Топилин выразил уверенность в том, что в ближайшие шесть лет эту ситуацию удастся изменить, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник