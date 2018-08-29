Топилин назвал возвращение естественного прироста населения сверхзадачей властей

Глава Министерства труда и соцзащиты заявил об этом 29 августа.
«По большому счету, если говорить о сверхзадаче, которую надо реализовать, мы должны вернуться к естественному приросту населения», — сказал он, пояснив, что правительство решает не только проблемы, связанные с пенсионным обеспечением.
Для этого необходимо не только больше рожать, но и снижать высокую смертность среди мужчин трудоспособного возраста. И решать эту проблему, по мнению Максима Топилина, должны работодатели.
«Наша задача заключается в стимулировании работодателей, чтобы они занимались, в том числе, и сохранением здоровья на производстве, чтобы люди вели себя ответственно», — заявил министр.
Топилин выразил уверенность в том, что в ближайшие шесть лет эту ситуацию удастся изменить, сообщает телеканал «360».
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