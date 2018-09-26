Топилин: в России могут возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что этот вопрос не закрыт и в дальнейшем может быть вынесен на обсуждение в Госдуме.

После принятия во втором чтении законопроекта о пенсионных изменениях Максим Топилин ответил на вопрос журналистов о работающих пенсионерах, так как в документе, принятом Госдумой, не предусмотрена индексация их пенсий.

Министр подчеркнул, что к вопросу можно вернуться в будущем, отметив, что Госдума приняла решение о продолжении деятельности рабочей группы, которая рассматривает именно те вопросы, которые связаны с изменениями в пенсионном законодательстве. Вопрос о возобновлении индексации «требует оценки, и финансовой оценки в том числе», добавил Топилин.

Индексация пенсий работающим пенсионерам не производится с 2016 года, всего в России около 9 млн работающих пенсионеров. Однако эта категория имеет право на пенсионный перерасчет в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет будут сохранены. Депутаты ЗСК 25 сентября одобрили сохранение льгот для жителей предпенсионного возраста.

Госдума 25 сентября в третьем чтении приняла законопроект о штрафах за увольнение людей предпенсионного возраста. В соответствии с новой статьей, таких работодателей будут наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или дохода за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Депутаты Госдумы 26 сентября единогласно приняли поправки президента Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионного законодательства.

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