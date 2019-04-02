«Тотальный диктант» напишут около 250 тыс. человек по всему миру

По предварительным подсчетам, участниками образовательной акции станут 79 стран — 340 населенных пунктов за рубежом и 772 в России.

Об этом сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец. Она пояснила, что подготовка к «Тотальному диктанту» завершается. В этом году более 60 населенных пунктов России присоединились к акции, в основном это небольшие города и поселки. Более 3,1 тыс. очных площадок в мире будут открыты для участников.

«Мы ожидаем около 250 тыс. участников. Напомню, что впервые в этом году написана четвертая часть текста специально для городов Северной и Южной Америки. В этом году к нам присоединились более десяти новых городов на этих континентах», — отметила Ребковец.

В 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 13 апреля пройдут очные старты написания диктанта в разных часовых поясах. В это же время будут доступны онлайн-трансляции на сайте проекта, сообщает РИА «Новости».

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре «Тотальный диктант — 2018» написали более 1,3 тыс. человек. Всего на Кубани пункты проверки грамотности работали в девяти городах — в Сочи, Геленджике, Анапе, Лабинске, Новороссийске, Туапсе, Армавире и Усть-Лабинске. Кроме корреспондента Натальи Клещевой, чтецами проверки стали двое представителей телерадиокомпании «НТК»: ведущая Екатерина Шайдурова и главный редактор интернет-портала «Кубань 24» Юрий Степанов.