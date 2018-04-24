«Тотальный диктант» на отлично написали 110 жителей Кубани

Организаторы акции обнародовали ее итоги по краю 24 апреля.

Лучше всех с заданием справились краснодарцы. Они получили 32 пятерки, 78 высших баллов заработали жители восьми городов Кубани — Сочи, Геленджика, Анапы, Лабинска, Новороссийска, Туапсе, Армавира и Усть-Лабинска. По словам организаторов, в столице края в этом году пятерок оказалось втрое меньше, чем в прошлом. Одна из причин спада — сложный текст.

Всего на Кубани «Тотальный диктант» написали 3 тыс. 840 человек. Узнать свою оценку можно на сайте акции.

Как рассказали организаторы «Тотального диктанта», самым сложным словом для кубанцев оказалось прилагательное «струганые». Оно пишется с одной «н». Именно из-за удвоенной буквы многие лишились пятерок. Очень часто любители грамотности в крае допускали ошибки в словосочетании «времени в обрез». Наречие нужно писать раздельно.

В других регионах страны тоже были свои «любимые» ошибки. Очень много участников диктанта не знают, как употреблять слово «чересчур» — в нем пишется не «з», а «с». Еще одним сложным словом для россиян стало наречие «вперемешку», его следует писать слитно, также затруднения вызвало существительное «палисадник», это слово употребляется с буквой «а».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Тотальный диктант» в 2018 году состоялся 14 апреля. В Краснодаре открыли 17 площадок для написания диктанта. На трех площадках чтецами выступили сотрудники «Кубань 24» — ведущие Наталья Клещева и Екатерина Шайдурова, редактор Надежда Шумкина, а также главный редактор интернет-портала Юрий Степанов.

Идея провести «Тотальный диктант» принадлежит студенческому клубу гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб». Первую акцию провели 11 марта 2004 года в Новосибирске. В 2013 году к ней стали присоединяться другие города России и мира. В 2015 году диктант написали 500 городов в 59 странах.

Фоторепортаж с «Тотального диктанта» в Краснодаре смотрите здесь.

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