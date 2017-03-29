«Тотальный диктант» напишут на вокзале в Сочи

Железнодорожный вокзал в Сочи станет одной из площадок, где 8 апреля можно будет написать «Тотальный диктант».

Акция пройдет в залах ожидания повышенной комфортности шести железнодорожных вокзалов России, в число которых также вошли Курский и Казанский вокзалы Москвы, Калининград-Южный, Екатеринбург, Новосибирск-Главный.

В этом году участникам акции предложат написать диктант не только в библиотеках, вузах и школах, но и на нестандартных площадках. Проверить свою грамотность смогут пассажиры самолетов авиакомпании S7 Airlines и трех поездов «Стриж» по маршрутам Нижний Новгород — Москва, Москва — Нижний Новгород и Москва — Берлин. «Диктант в движении» пройдет и в Крыму, где участники смогут написать диктант в троллейбусе, следующем по маршруту Симферополь — Алушта.

Впервые диктант напишут на гидроэлектростанциях — Красноярской и Иркутской. В Пермском крае акцию проведут в Кунгурской ледяной пещере, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», регистрация участников «Тотального диктанта» стратовала 29 марта. В Краснодаре акция пройдет на 12 площадках.

Автором текста для диктанта стал русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович.

В 2016 году акция «Тотальный диктант» состоялась 16 апреля. В ней приняли участие 850 краснодарцев, из них двое получили пятерки.

Идея провести «Тотальный диктант» принадлежит студенческому клубу гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб». Первую акцию провели 11 марта 2004 года в Новосибирске. В 2013 году к ней стали присоединяться другие города России и мира. В 2015 году диктант написали 500 городов в 59 странах.

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