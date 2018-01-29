Товарооборот между Кубанью и Турцией в 2017 году достиг 1,3 млрд долларов

Экономическое сотрудничество обсудили на встрече руководства края с представителями Международной ассоциации исламского бизнеса и делегацией Турецкой Республики.

В ней приняли участие вице-губернаторы, министры профильных органов власти региона, представители турецкого бизнеса. Открыл мероприятие первый заместитель губернатора Кубани Андрей Алексеенко.

Он отметил, что совместная работа, основанная на подписанном в сентябре прошлого года соглашении, приносит ощутимые результаты. В первую очередь, это отражается на сотрудничестве с Турецкой Республикой. Заметен возросший интерес турецких экономических кругов к региону. Товарооборот между Краснодарским краем и республикой растет: в 2017 году он составил более 1 млрд 300 млн долларов.

Первый вице-губернатор рассказал, что на территории края работает около 40 русско-турецких предприятий. Основной товарооборот приходится на сырьевой сектор и производство сельскохозяйственной продукции. По словам Андрея Алексеенко, край готов предложить инвесторам площадки для размещения промышленных объектов в индустриальных парках, полностью обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Вице-губернатор Василий Швец рассказал бизнесменам, что край готов предоставить им выгодные условия для работы с максимальными гарантиями. Он добавил, что Кубань может предложить продукты и изделия хорошего качества для выхода на рынок Турции — в частности, продукцию винной отрасли.

По словам заместителя главы региона Андрея Коробки, для края Турция — стратегический партнер в реализации зерновой группы, в особенности риса.

Вице-президент Международной ассоциации исламского бизнеса Хайдар Камалетдинов отметил особую заинтересованность турецкой стороны в сотрудничестве с Кубанью. Он планирует привозить в край делегации других исламских государств.

«Наша цель — показать всему миру, что Россия — благоприятная страна, где можно вести бизнес. Мы являемся гарантом для зарубежных компаний. Заходя на рынок, они чувствуют себя комфортно. Также мы выводим российские компании на другие рынки и стараемся сделать их бизнес комфортным», — рассказал Камалетдинов.

Представители МАИБ рассказали о своих интересах в Краснодарском крае. Генеральный директор компании HUNСA Cosmetic Тунчер Хунджа готов запустить производство косметики и экспортировать ее в другие страны. Гендиректор Enprode Group Юксель Гюлер выразил желание построить на Кубани станцию по производству солнечных панелей.

На встрече также обсуждали возможность создания в регионе крупного конного клуба, теплиц, строительства завода по производству гипса и молочного производства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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