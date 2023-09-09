Трамп: Байден представляет опасность для страны

Нынешний президент Америки Джо Байден не может сказать даже двух предложений подряд и поскольку не понимает, что делает, он представляет опасность для страны. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

“Он самый худший и коррумпированный президент в истории страны. Как сказали лидеры других стран, как я уже сказал, абсолютно некомпетентны. Он очень опасен, потому что не знает, что делает. Он даже двух предложений связать не может. Мы играем в ядерное оружие с другими, а он совершенно не в курсе происходящего”, – отметил республиканец.

В августе Трамп заявил, что Байден не сможет участвовать в предстоящих президентских выборах из-за его ухудшающееся физическое состояние.

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