Трамп и Ким Чен Ын прилетели в Сингапур

Историческая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня.

Самолет с главой американского государства на борту приземлился на сингапурской авиабазе Пайя Лебар. Трамп будет проживать в гостинице «Шангри-ла».

Ранее 10 июня в Сингапур прибыл северокорейский лидер. Он уже провел переговоры с премьер-министром государства Ли Сянь Луном.

Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдут в гостинице Capella. Президент США намерен провести короткую встречу один на один с главой КНДР в начале саммита 12 июня, сообщают «Известия».

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