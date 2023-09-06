Трамп имеет самый высокий рейтинг одобрения среди республиканцев

Новое вопрос: по результатам опроса, бывший президент Дональд Трамп возглавляет список кандидатов в президенты от Республиканской партии.

Отмечено, что 4 из 10 потенциальных избирателей поддерживают кандидатуру Трампа:

«Трамп — лучший кандидат в президенты от своей партии, он опережает ближайшего соперника более чем на 30 процентных пунктов. И большинство людей считают, что Трамп — лучший человек для решения широкого круга вопросов». Большинство избирателей считают, что уголовные обвинения против Трампа не имеют ничего общего с его способностью быть президентом.