Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джозеф Байден сейчас находится не в лучшей форме. Такое мнение он выразил во время выступления на митинге в штате Айова.

“Байден не был умен в своих лучших проявлениях. Он сейчас не в лучшей форме”, – заявил Трамп.

< По данным По словам бывшего американского лидера, Байден «не понимает, о чем говорит», поэтому мир «ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо».

«Я собираюсь вытащить вас из этой войны, и я собираюсь сделать это, продемонстрировав силу, а не слабость», — добавил Трамп.

Трамп также обвинил Администрация Байдена за слабую внешнюю политику. Обвинена в вождении.