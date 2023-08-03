Трамп: мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в обращении к своим сторонникам, что может быть приговорен в общей сложности к 561 году лишения свободы по трем уголовным делам, выдвинутым против него незаконными обвинениями. Согласно информации, в результате левой охоты на ведьм мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы. Это шесть жизней. Но кто хочет приговорить другого человека к шести пожизненным заключениям, тот покажет всем свой страх», — написал бывший президент в сообщении, опубликованном его предвыборным штабом.

Трамп призвал своих сторонников: «Америку призывают присоединиться в «мирном выступлении против угнетения» и предложил пожертвовать на его кампанию, что является обычной практикой в ​​политической речи США.

“Если у вас возникнут финансовые проблемы из-за политики Джо и вашингтонских болот, даже не думайте о пожертвовании!” — добавил он.

Во вторник Трампу были предъявлены обвинения в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. Ранее ему были предъявлены обвинения в финансовом мошенничестве и ненадлежащем обращении с секретными документами.