Трамп намекнул, что если снова станет президентом, то арестует Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал арестовать своих политических врагов, если он будет переизбран в 2024 году.

Он намекнул, что считает Байдена одним из таких оппонентов.

Репортер спросил Трампа, сожалеет ли он о том, что не арестовал оппонента Хиллари Клинтон, и будет ли он «посадить в тюрьму» ее нынешних «политических врагов». Трамп ответил утвердительно.

“Ответ: у меня нет выбора, потому что с нами делают то же самое”, – сказал бывший президент.

Трамп также является нынешним президентом. США Джо Байден. Он добавил, что считает себя причастным к выдвинутым против него обвинениям.