Трамп обещает закончить войну на Украине в течение 24 часов

Бывший президент США Дональд Трамп впервые выступил публично с тех пор, как неделю назад объявил, что может быть арестован.

BBC сообщает, что Трамп во время выступления перед тысячами своих сторонников в аэропорту Уэйко в Техасе обсуждали участие России в Украине. Говоря о войне против Украины, он напомнил, что именно во время его президентства начались масштабные поставки оружия в Украину. p>

Трамп заявил, что если бы он был еще в Белом доме, Путин никогда бы не посмел напасть на Украину, но нынешний президент Америки слаб

“Как только я уехал – можете называть катастрофу как хотите – они [россияне] сразу же начали собирать войска на границе [с Украиной]”, — заявил Трамп.

В случае переизбрания Трамп пообещал немедленно прекратить вторжение России в Украину. “Когда я стану президентом, я сделаю это в течение 24 часов”, – заверил он. Публика аплодирует президенту.