Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном

Президент США направил северокорейскому лидеру письмо.
Дональд Трамп отметил, что вынужден отказаться от встречи с Ким Чен Ыном, которая была намечена на 12 июня в Сингапуре.
«К сожалению, мне кажется нецелесообразным в это время проводить так долго планировавшуюся встречу, учитывая огромную злость и открытую враждебность, продемонстрированную в одном из ваших последних заявлений», — говорится в сообщении.
Американский лидер заявил, что Ким Чен Ын упустил возможность установить прочный мир, что является печальным моментом в истории.
«Вы говорите о вашем ядерном потенциале, однако наш настолько огромный и мощный, что я молюсь Богу о том, чтобы его никогда не пришлось использовать», — говорится в сообщении Трампа.
Письмо об отмене встречи передали КНДР, пишут «Известия».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», лидеры Северной и Южной Кореи подписали декларацию о мире.
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