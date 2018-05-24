Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном

Президент США направил северокорейскому лидеру письмо.

Дональд Трамп отметил, что вынужден отказаться от встречи с Ким Чен Ыном, которая была намечена на 12 июня в Сингапуре.

«К сожалению, мне кажется нецелесообразным в это время проводить так долго планировавшуюся встречу, учитывая огромную злость и открытую враждебность, продемонстрированную в одном из ваших последних заявлений», — говорится в сообщении.

Американский лидер заявил, что Ким Чен Ын упустил возможность установить прочный мир, что является печальным моментом в истории.

«Вы говорите о вашем ядерном потенциале, однако наш настолько огромный и мощный, что я молюсь Богу о том, чтобы его никогда не пришлось использовать», — говорится в сообщении Трампа.

Письмо об отмене встречи передали КНДР, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лидеры Северной и Южной Кореи подписали декларацию о мире.

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