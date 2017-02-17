Трамп подтвердил планы наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп 16 февраля на пресс-конференции в Белом доме заявил о планах наладить отношения с Россией.

«Мне было бы гораздо проще проявлять жесткость, — отметил он, — (по принципу) чем жестче отношение к России, тем лучше. Но знаете что? Я хочу делать то, что правильно для американского народа. И, честно говоря, во-вторых, — и то, что правильно для всего мира».

Американский лидер напомнил, что США и Россия — мощные ядерные державы? а «ядерный холокост ни с чем не сравним».

«Может, мне и не удастся заключить сделку с Россией, но я хотя бы попытаюсь», — заявил Трамп.

Пресс-конференция президента США была спонтанной. Изначально было запланировано объявление о выдвижении нового кандидата на пост министра труда США. Журналисты не были уверены в том, что президент станет отвечать на вопросы. Однако он общался с прессой больше часа.

Формат встречи отличался от пресс-конференций бывшего американского президента Барака Обамы, который предлагал журналистам задавать вопросы по заранее подготовленному списку, сообщает ТАСС.

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