Трамп пообещал провести расследование в отношении Байдена в случае его переизбрания

Бывший президент отметил, что поручит Министерству юстиции США расследовать все заявления, сделанные в Конгрессе, связанные с предполагаемыми преступлениями действующего главы государства и его семьи.

< Бывший президент США Дональд Трамп заявил на мероприятии, проведенном в Южной Каролине для сторонников Республиканской партии, что в случае его переизбрания главой государства он немедленно начнет расследование всех возможных преступлений, совершенных нынешним американским лидером Джо Байденом и его семьей.