Трамп попросил отложить суд на четыре недели

Бывший Президент США Дональд Трамп попросил суд Манхэттена отложить назначенный на 25 апреля судебный процесс на четыре недели, сообщает Reuters.В связи с повышенным вниманием необходимо отсрочить процесс.

Экс-президент имеет право быть защищенным от «потока тенденциозных новостей в СМИ».Необходимо дать «период обдумывания» после оглашения обвинительного акта прокурора о подделке документов.

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Ожидается, что состоится суд по делу о клевете на автора и обозревателя Джин Кэрролл, которая обвинила Трампа в изнасиловании в 1990-х годах. Иск был подан после того, как бывший президент отверг обвинения против него.