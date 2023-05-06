Трамп попросил передать его дело в Федеральный суд США

Бывший президент США Дональд Трамп пытается передать свое дело из суда Нью-Йорка в Федеральный суд США. Срок рассмотрения данного заявления пока не определен. Адвокаты экс-президента утверждают, что обвинения, выдвинутые прокурором Манхэттена, связаны с его президентскими обязанностями.

Как сообщает SNN, в ходе судебного заседания, состоявшегося в четверг, 4 мая, адвокаты распространили заявление, в котором Трамп отрицал, что компенсационные выплаты его бывшему адвокату Майклу Коэну были сфальсифицированными документами.

Адвокаты также просят провести суд в феврале или марте 2024 года. Как сообщает издание ABS, суд над господином Трампом по этому делу состоится во время президентских праймериз.

Напомним, 4 апреля суд Манхэттена предъявил Дональду Трампу обвинение по 34 обвинениям, связанным с фальсификацией документов. , объявил. Среди них — случаи подлога, связанные с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс за умалчивание об их отношениях с ним.