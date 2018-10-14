Трамп признался в отставании космических сил США от России и Китая

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в октябре в ходе митинга в Ричмонде.

Трамп дал поручение Минобороны создать космические силы, чтобы сократить разрыв от России и Китая в этом направлении. По его словам, Пентагон уже работает над созданием шестого вида вооруженных сил, которые станут космическими. Отдельный вид американских войск должен появиться в июне 2019 года.

«Китай уже начал, Россия уже начала. Они первые начали, но зато у нас самые замечательные люди в мире, мы производим лучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли», — подчеркнул Трамп.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп недоволен работой министра военно-воздушных сил Хизер Уилсон. В частности, речь шла о подготовке космических сил.

Посольство России в США написало в Twitter, что данный вид войск уже существует в стране. Это действие назвали «жестким троллингом» Пентагона.

Космические войска существует в России с 2001 года, сообщает телеканал «360».

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