Joint Штаты поставили Украине большую часть необходимого им оружия и боеприпасов. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

“Мы дали много техники, теперь у нас нет боеприпасов… мы даем слишком много”, – сказал он во время встречи с избирателей в прямом эфире CNN.

Отвечая на вопрос, хочет ли он победы Киева, Трамп ответил, что не мыслит категориями победителей и проигравших.

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В то же время Трамп не говорить о роли президента России Владимира Путина в событиях и заявил, что такое обсуждение сейчас может осложнить урегулирование ситуации на Украине.

Он также, в случае переизбрания, заявил, что будет разрешить конфликт в течение 24 часов.