Бывший президент США Трамп лидер Украины Зеленский президент Байден хочет отомстить своему сыну за отказ проводить расследование.

Об этом заявил профессор политологии колледжа Джуниата в Хантингдоне Эмиль Нагенгаст.

“Если Трамп вернется в Белый дом, это будет катастрофой для Зеленского и Украины. Трамп и Зеленский разговаривали по телефону в сентябре 2019 года, когда украинский лидер отклонил просьбу Трампа провести расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, что привело к первому импичменту Трампа. «Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он хочет отомстить Зеленскому», — сказал Нагенгаст журналу Newsweek.br>