Трамп: я, наверное, самый невиновный человек в истории США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его адрес беспочвенны.

В своем выступлении на митинге в Техасе Дональд Трамп заявил, что он «Самый невиновный человек в истории страны, который мне нужен», — сказал он. Он заявил, что были проверены миллионы документов и в отношении него не было обнаружено никаких доказательств нарушений закона.Его обвиняют в фальсификации финансовых документов с целью сокрытия информации.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что принять участие в выборах 2024 года. Он подал официальную заявку на участие в президентских выборах в ноябре 2022 года.

Напомним, на выборах 2020 года Трамп проиграл действующему президенту Джо Байдену.