В США правят сторонники фашистской идеологии. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп на мероприятии «Ведущие женщины Америки». Предстоящие выборы покажут, изменится эта ситуация или нет, сказал он.» сможет победить Джо Байдена. Тогда американский народ избавится от находящихся у власти «марксистских, фашистских и коммунистических тиранов».

По данным The Wall Street Journal, опросы, проведенные среди избирателей-республиканцев в начале сентября 2023 года, показывают, что 59% избирателей проц. демонстрирует готовность поддержать Трампа на праймериз.