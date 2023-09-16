Трамп заявил, что США следует спасти от «нацистов».

Даша 16.09.2023 В мире

В США правят сторонники фашистской идеологии. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп на мероприятии «Ведущие женщины Америки». Предстоящие выборы покажут, изменится эта ситуация или нет, сказал он.» сможет победить Джо Байдена. Тогда американский народ избавится от находящихся у власти «марксистских, фашистских и коммунистических тиранов».

По данным The Wall Street Journal, опросы, проведенные среди избирателей-республиканцев в начале сентября 2023 года, показывают, что 59% избирателей проц. демонстрирует готовность поддержать Трампа на праймериз.

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