Трамп заявил о необходимости возвращения РФ в G8

Президент США также заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7, который проходит сейчас в канадском Квебеке.

«Нравится вам или нет, — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, а теперь должна вернуть Россию, поскольку она нужна нам за столом переговоров», — сказал Дональд Трамп 8 июня.

Позже идею американского президента поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он подчеркнул, что это «в общих интересах».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Москва «делает акцент на других форматах».

G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Сейчас в «Большую семерку» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия, сообщает РИА «Новости».

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