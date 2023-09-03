Трампа и Байдена в равной степени поддержали потенциальные избиратели

По результатам опроса, опубликованного “WSJ” 2 сентября, 46% американцев готовы поддержать действующего президента США Джозефа Байдена и столько же – Дональда Трампа.
По данным ” Report», респонденты имели возможность выбрать только одного из этих двух кандидатов. Остальные 8% участников не определились.
При наличии альтернативных вариантов в опросе 40% респондентов проголосовали за Трампа и 39% за Байдена. Еще 17 процентов респондентов отказались отвечать.
Опрос проводился среди 1500 зарегистрированных избирателей в период с 24 по 30 августа.