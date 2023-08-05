Трампа обвиняют в заговоре

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил бывшего президента США Президент Дональд Трамп пять лет назад обвинил его в покушении на его жизнь.

“Несколько лет спустя личная и прямая ответственность правительства Дональда Трампа, заказавшего убийство колумбийского президента, станет известно», — сказал Мадуро в пятницу. По его словам, бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос “в последние дни своего пребывания у власти и за несколько дней до покушения заявил о развале и смене режима в Венесуэле, финансируя подготовку террористической группы”.

Мадуро» «Убийство главы государства с помощью дронов стало первым в истории», — сказал он. Он напомнил, что продолжающееся следствие «сразу поймало виновных в нападении, они сознались в своих преступлениях» и были приговорены к тюремному заключению. Как сообщил президент, одним из главных организаторов убийства был назван «Хулио Борхес, бывший член венесуэльского парламента, скрывающийся в Колумбии». Самолет разбился, семь сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Мадуро и представители высшего руководства страны не пострадали.