Трампа посадят в тюрьму после капитуляции

Закрыть Через несколько дней бывший Президент США Дональд Трамп должен сдаться полиции штата Джорджия. Ожидается, что он и еще 18 обвиняемых будут содержаться в Центре содержания под стражей округа Фултон в Атланте, где они ожидают суда в попытке отменить результаты президентских выборов в штате в 2020 году. Об этом сообщается в статье BBC.

Издание отмечает, что если Трампу удается провести в этом изоляторе временного содержания всего несколько часов, то другим заключенным, оказавшимся здесь, не так повезло.

Трамп должен до 25 августа сообщить в полицию по обвинению в заговоре с целью подрыва выборов.