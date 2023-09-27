Трампа признали виновным в мошенничестве

Судья США Артур Энгорон, бывший президент Дональд Признал Трампа виновным в мошенничестве.

Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Согласно решению суда, бывший президент преувеличивал свое состояние на миллиарды долларов в год в своих финансовых Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летисия Джеймс заявила, что за последние 10 лет Дональд Трамп увеличил свое состояние с $1,9 млрд до $3,6 млрд ежегодно.

Прокуроры требуют оштрафовать Трампа на $250 млн и запретить ему и его сыновей от управления семейным бизнесом Trump Organization.

Защитники Дональда Трампа отвергли обвинения в мошенничестве. Иск прокурора был политически мотивирован.

Прокурор, в свою очередь, заявил, что Трамп и его соратники фальсифицировали финансовую отчетность, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страхованию.