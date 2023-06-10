Трампу грозит до 400 лет тюрьмы за хранение секретных документов

Об этом говорится в тексте обвинительного акта, оглашенного судом Майами.

По каждому из 31 пункта Трамп может быть приговорен к лишению свободы на срок до 10 лет и штраф до 250 тысяч долларов. Еще четыре пункта влекут за собой до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до 250 000 долларов. По каждому из остальных 2 пунктов – до 5 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.

Окончательный приговор можно определить, сложив все условия. При этом ни одно из обвинений против Трампа не предусматривает минимального тюремного срока или минимального штрафа.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, секретные документы, хранящиеся у Трампа, также содержат информацию о ядерных программах США.